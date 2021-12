Deadline annuncia che l’ultima fatica di Guillermo del Toro in arrivo nelle nostre sale a gennaio, ovvero, approderà presto negli Stati Uniti in versione in bianco e nero.

Intitolata Nightmare Alley: Vision in Darkness and Light l’edizione speciale sarà in quattro cinema di Los Angeles dal 14 gennaio, ecco la lista:

14-20 gennaio: AMC The Grove

14-20 gennaio: Landmark

15-16 gennaio: New Beverly Cinema

21-23 gennaio: Los Feliz Theater, American Cinematheque

Il regista aveva già parlato della versione in bianco e nero del suo film preannunciando che sarà disponibile anche per la versione home video.

Intanto, a seguire, trovate due clip dal film:

Slashfilm ha invece incontrato la scenografa Tamara Deverell che ha svelato una citazione a Mimic, il film horror fantascientifico del 1997, diretto da Guillermo del Toro:

Il neon “Jesus Saves” che abbiamo costruito è un easter egg. Anni fa ho lavorato con Guillermo a un film intitolato “Mimic” per cui abbiamo costruito la stessa croce con lo stesso “Jesus Saves”.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola prodotta da Searchlight Pictures:

In Nightmare Alley il carismatico ma sfortunato Stanton Carlisle (Bradley Cooper) conosce la chiaroveggente Zeena (Toni Collette) e il suo ex marito mentalista Pete (David Strathairn) in un luna park itinerante. L’uomo utilizza le sue nuove conoscenze per truffare l’elite newyorkese degli anni ‘40. Con la virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente al suo fianco, Stanton organizza una truffa a un pericoloso magnate (Richard Jenkins) con l’aiuto di una misteriosa psichiatra (Cate Blanchett) che però potrebbe essere la sua più formidabile rivale.

Il film uscirà al cinema il 27 gennaio 2022.