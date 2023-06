In una recente intervista su SiriusXM al The Nikki and Brie Show (come riporta People), Katherine Schwarzenegger ha parlato di che significato abbia avuto per lei crescere come la figlia di Arnold.

Ha nello specifico raccontato un aneddoto sulla volta che suo padre la mise in imbarazzo proprio fuori dalla scuola: “Mio padre ci accompagnava a scuola con la sua Hummer priva di finestrini, portiere e tettoia, ero mortificata […] Una volta gli ho detto: ‘Puoi lasciarmi alla fine della strada? Ti prego, sono così in imbarazzo. Puoi usare almeno il furgoninco? Questa non fa per me, non mi piace proprio“.

Ha poi aggiunto: “Poi, mentre crescevo, ho iniziato a notare che i ragazzi del mio anno erano sempre più interessati a mio padre. È stato lì che ho capito: ‘Ok, tutto questo è diverso per me‘”.

