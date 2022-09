La fine del mondo: Simon Pegg ricorda il film a dieci anni dall’inizio delle riprese

Con una galleria fotografica pubblicata su Instagram, Simon Pegg ha voluto ricordare i dieci anni dall’inizio delle riprese di La fine del mondo (The World’s End) la pellicola diretta da Edgar Wright e sceneggiata dallo stesso regista insieme al poc’anzi citato Pegg che ha chiuso la ben nota Trilogia del Cornetto.

Il film è poi uscito nei cinema inglesi il 19 luglio del 2013 (in Italia è arrivato il 26 settembre).

Ecco, a seguire, gli scatti pubblicato dall’attore inglese via Instagram:

View this post on Instagram

Nel cast di La fine del mondo figurano Simon Pegg, Nick Frost, Paddy Considine, Martin Freeman, Eddie Marsan, Rosamund Pike e Pierce Brosnan.

Qua sotto potete leggere la sinossi della pellicola:

A vent’anni di distanza dall’ultima bevuta insieme, cinque amici d’infanzia si riuniscono per ricordare i vecchi tempi e … bere qualche bicchierino. Mentre cercano di riconciliare a modo loro il passato con il presente, capiscono che la vera battaglia è quella per il futuro, non solo il loro, ma quello di tutto il genere umano. Qualcosa o qualcuno sta invadendo il Pianeta!