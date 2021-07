Il consolidamento delle conglomerate media che prosegue ormai da anni (si veda il recente annuncio della fusione tra Discovery e WarnerMedia o l’acquisizione della MGM da parte di AMazon) ha ripercussioni anche su compagnie più piccole e case di produzione. In questi giorni si è parlato della possibilità che vengano vendute aziende come A24, Imagine Entertainment o la Hello Sunshine di Reese Witherspoon. Oggi arriva la notizia che anche la Legendary Entertainment sta esplorando l’idea di una fusione o di una vendita.

Già in aprile Bloomberg segnalava che la media company aveva affidato a LionTree LLC il compito di cercare possibili accordi, e nelle ultime settimane, secondo Variety, si starebbe focalizzando sull’eventualità di vendere la compagnia (o anche solo una parte) o fondersi con altri player.

Il momento potrebbe essere ideale, in effetti. Nel 2021 la Legendary Pictures ha portato al cinema Godzilla vs. Kong che ha registrato ottimi incassi, ma ha anche ottenuto un accordo vantaggioso con la Warner Bros. sul suo lancio in contemporanea sulla piattaforma HBO Max. Lo stesso potrebbe accadere, tra qualche mese, con DUNE (nel quale la Legendary ha investito molti soldi).

Ricordiamo che nel 2016 la cinese Dalian Wanda spese ben 3.5 miliardi di dollari per comprare la Legendary dal suo fondatore Thomas Tull. Quell’accordo includeva una grossa porzione di debiti che sono stati ripianati già dal 2017, sotto la guida del CEO Joshua Grande, e negli ultimi anni l’azienda ha iniziato a produrre buoni profitti anche grazie ai diritti di una library che col tempo ha accumulato successi come Il Cavaliere Oscuro, Una Notte da Leoni, Jurassic World.

Fonte: Variety