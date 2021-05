Questa settimana hanno riaperto, finalmente, i cinema inglesi. Per celebrare questo evento, Empire Magazine ha chiesto adi scrivere un commento – pochi mesi dopo che il regista ha curato il numero di febbraio della rivista , dedicato proprio all’amore verso la sala cinematografica.

Ecco cosa ha scritto:

Una delle cose che preferisco è sedermi al buio e guardare un film. Che sia con persone a cui voglio bene, un gruppo di amici oppure da solo (ma con la saporita compagnia di un po’ di Cadbury Dairy Milk Giant Buttons), andare al cinema è la cosa più vicina alla religione per la mia vita. A volte le persone parlano di escapismo in termini negativi, ma è un vero piacere essere trasportati da un’altra parte quando le luci si spengono.

Quindi, dopo che per un anno la pandemia ha reso quest’esperienza ancora più buia di quanto volessi, non potrei essere più felice del ritorno dell’esperienza cinematografica. Guardare i film a casa mi ha fatto resistere, ma nel profondo, per me l’esperienza di un film è alzare le chiappe dal divano, andare al cinema, sedermi con amici ed estranei e apprezzare l’arte (o il trash) che tremola sul grande schermo. L’ultimo film che ho visto sul grande schermo è stato a novembre, C’era una volta a… Hollywood al BFI Southbank, e sarò di nuovo lì lunedì 17 maggio per immergermi in Blow Out di De Palma.

I cinema ora hanno bisogno del nostro aiuto più che mai. Se ve la sentite di tornare, fatelo il prima possibile, che sia per vedere nuovi film o vecchie glorie. E se non siete ancora in grado di tornare, perché non comprare un abbonamento per qualcuno a voi caro, oppure fare una donazione? Il vostro cinema di zona apprezzerà qualsiasi gesto vogliate fare.

Per quanto mi riguarda, non vedo l’ora di tornare e sostenere i miei cinema preferiti in ogni maniera che mi sarà possibile, anche se vorrà dire guardare troppe pubblicità, vedere tutti i trailer che ho già visto migliaia di volte e riguardare un film di un franchise che sarebbe potuto durare tranquillamente un quarto d’ora di meno (sussurra: “Ovvero – tutti”).

La mia vita è cambiata per sempre quando sono andato al cinema a tre anni (era Star Wars, nel 1978, al Galaxy Cinema a Hinton Road nel Bournemouth), e ho passato buona parte della mia carriera cercando di ricreare la magia di quella sera facendo film che vorrei vedere come spettatore. Abbiate cura di voi e ci vediamo al cinema. Pago io i Giant Buttons*

*Non vincolante