In occasione dell'Investor Day della Disney a dicembre 2020, la Lucasfilm annunciò un mucchio di progetti ambientati nel mondo die anche, adattamento cinematografico del romanzo di Tomi Adeyemi edito in Italia con il titolo

Il progetto avrebbe dovuto lanciare una nuova proprietà intellettuale per la Lucasfilm, ma dopo diversi anni di sviluppo il film ha cambiato casa: la Paramount. Il progetto era partito in mano alla Fox 2000 nel 2017, poi dopo l’acquisizione da parte dello studio, Kathleen Kennedy si mostrò interessata al progetto: l’acquisizione poteva rivelarsi sensata, soprattutto alla luce del fatto che Rick Famuyiwa (scelto per The Mandalorian) avrebbe dovuto sedersi in cabina di regia.

Alla fine, però, il progetto è finito nel dimenticatoio e lo sviluppo è entrato in fase di stallo, con la Lucasfilm sempre più concentrata sui numerosi prodotti di Guerre stellari per Disney+. Adeyemi, insoddisfatta dal ritmo di sviluppo, si è così proposta di scendere in campo occupandosi personalmente dalla sceneggiatura, una proposta a cui la Lucasfilm non avrebbe dato adito.

Lo scorso autunno, poi, il progetto è stato venduto alla Paramount che l’ha acquisito a inizio gennaio, dando all’autrice il controllo creativo e la possibilità di scrivere lo script.

Fonti di THR sostengono che la Lucasfilm avrebbe effettivamente deciso di concentrarsi esclusivamente sulle proprietà intellettuali già a suo carico, tra cui Willow, Indiana Jones 5 e, ovviamente, Star Wars tra film e serie tv.

