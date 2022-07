La Mummia – il ritorno segna l’esordio al cinema di Dwayne “The Rock” Johnson, nei panni di del Re Scorpione, protagonista poi di un film a lui dedicato l’anno successivo. Alla sua uscita, La Mummia 2 si era rivelato un notevole successo al botteghino, raggiungendo globalmente oltre 400 milioni di dollari d’incasso, ma col tempo i fan hanno più volte preso di mira la CGI utilizzata per creare il personaggio di The Rock, tanto da definirla “la peggior inquadratura con effetti visivi della Storia“. Recentemente, il supervisore degli effetti visivi del film, John Berton Jr, ha commentato le reazioni dei fan rivelando i motivi dietro il risultato non soddisfacente.

Ecco quanto dichiarato durante un episodio della serie VFX Artists React to Bad & Great CGI, visibile su Youtube:

La cosa più importante del Re Scorpione in questo film è che non avevamo i riferimenti necessari. Questa non è una vera e propria scusa, ma è una spiegazione di come funzionano le cose nei film a volte. Abbiamo chiesto un giorno con Dwayne Johnson per fotografare il suo volto, i dettagli degli occhi e tutte le cose che si fanno in questi casi. Poiché era impegnato con la sua incredibile carriera nella WWE, non è stato possibile. L’abbiamo avuto per circa tre giorni in Marocco per girare le sue scene…

Credo che se avessimo avuto tutte queste cose, l’animazione avrebbe funzionato meglio, perché lì era previsto che ci fosse un po’ di effetto cartoonesco e credo che questo abbia influenzato le nostre decisioni sul fatto che le inquadrature fossero o non fossero concluse e pronte per il film, perché all’epoca c’era l’aspettativa che questa sequenza dovesse raggiungere un certo livello. Il fatto è che in questa sequenza ci sono un mucchio di inquadrature che non sono bellissime, ma anche un mucchio di inquadrature che sono bellissime… Quando si verifica una cosa del genere, bisogna sempre superare il malumore e pensare a ciò che si è imparato. Sapevo che avevamo bisogno di un riferimento, ma non riuscivamo a ottenerlo.