L’entusiasmo di Brendan Fraser nei confronti di un ipotetico quarto capitolo del franchise di La Mummia è ben noto ma, nonostante le speranze dell’attore a riguardo, il regista dell’iconico film d’azione del 1999 con Fraser e Rachel Weisz – Stephen Sommers – non ha avuto novità incoraggianti.

Nonostante La mummia sia stato un grande classico amato da tutti e tornato in auge negli ultimi anni, pare che ai piani alti non ci sia interesse a portare avanti la saga, come spiegato dal regista durante una recente intervista:

Che io sappia La Mummia 4 non é in sviluppo. Alla Universal sono tutti nuovi dopo che io me ne sono andato. Non ho conoscenze e nessuno di loro ha cercato di contattarmi, quindi non ho idea di quali siano i loro piani al momento. Al tempo stesso, ammetto che sarebbe stato davvero qualcosa di speciale. Adorerei tornare a lavorare con quel cast di attori.

