La notte dei morti viventi, la MGM si aggiudica i diritti di distribuzione mondiali del sequel

La MGM è nelle fasi finali di negoziazione per assicurarsi i diritti di distribuzione mondiale del sequel di La notte dei morti viventi annunciato qualche settimana fa da Deadline.

La pellicola verrà diretta da Nikyatu Jusu (Nanny) e prodotta dalla Village Roadshow Pictures, dalla Vertigo Entertainment, da Westbrook, da Origin Story e dalla Sanibel Films fondata, prima della scomparsa, da George A. Romero.

La notte dei morti viventi è il film, universalmente riconosciuto come capolavoro del cinema, che nel 1968 ha lanciato la carriera di George Romero nonché l’iniziatore di una saga che è proseguita fino all’arrivo, nel 2009, di Survival of the Dead – L’isola dei sopravvissuti (Survival of the Dead).

I dettagli della trama di questo nuovo progetto sono ancora segreti, ma si sa che sarà prodotto e supervisionato da Christine Romero (moglie del filmmaker dal 1981 al 2010) e da Tina Romero, figlia del filmmaker.

Le intenzioni della Village Roadshow Pictures, che si è aggiudicata recentemente i diritti del film, sono chiaramente quelle di rilanciare il franchise di La notte dei morti viventi.

Nella pellicola del 1968:

Barbara e Ben si rifugiano in una casa di campagna per sfuggire ad una spaventosa ed incomprensibile invasione di zombi. Nel luogo sono nascoste altre quattro persone e una bambina, ammalatasi dopo essere stata morsa da uno dei morti viventi.

Vi terremo aggiornati.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Deadline