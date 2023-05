Dopo gli otto film della serie originale e i due reboot con Steve Martin usciti nel 2006 e 2009, La Pantera Rosa sta per tornare con protagonista Eddie Murphy.

THR annuncia infatti che l’attore è in fase di trattative per interpretare l’ispettore Clouseau nel reboot che Jeff Fowler (regista di Sonic) dirigerà per la MGM.

A quanto pare in questa nuova produzione, la storia girerà intorno a un ispettore che, dopo un evento traumatico, si ritrova ad avere una pantera rosa come amico immaginario, che non sarà in grado di parlare ma sarà estremamente utile nella risoluzione dei vari casi.

La pellicola, ancora in fase di sviluppo, sarà realizzata con un misto di riprese dal vivo ed effetti digitali.

