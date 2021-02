LEGGI ANCHE – Paramount+: Patrick Stewart sulla cima della Paramount Mountain nello spot del Super Bowl

Secondo quanto riportato da Deadline la Paramount Pictrures si sarebbe aggiudicata i diritti per portare al cinema, un nuovo film che sarà basato su una sceneggiatura scritta da(Free Guy – Eroe per gioco, Scooby!, Qualcuno salvi il Natale).

Non sappiamo molto sul progetto, anche se secondo alcune fonti di Deadline si tratta di un film d’avventura per tutta la famiglia di alto livello, un mix tra Incontri ravvicinati del terzo tipo e Jurassic Park.

Tra gli altri lavori dello sceneggiatore troviamo titoli come Free Guy – Eroe per gioco (film con Ryan Reynolds, Jodie Comer e Taika Waititi che dovrebbe arrivare nelle sale entro quest’anno) Qualcuno salvi il Natale 2, Scooby!, Non si scherza col fuoco, La famiglia Addams, Qualcuno salvi il natale e prossimi progetti come Rumble e Short Circuit.

LEGGI ANCHE – A Quiet Place 2 in Italia con Eagle Pictures, nuovo distributore dei film Paramount

Kenya Barris della Khalabo Ink Society produrrà il progetto insieme a Adam Kolbrenner (Free Guy – Eroe per gioco) attraverso la Entertainment Group.

Cosa ne pensate di questo progetto targato Paramount scritto da Matt Lieberman? Ditecci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!