Secondo quanto riportato da Deadline la Paramount Pictures avrebbe acquisito i diritti per realizzare e portare sul grande schermo un nuovo adattamento cinematografico di, opera musicale di Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II.

La major produrrà il progetto insieme a Marty Bowen e Wyck Godfrey della Temple Hill.

Nel tempo l’opera ha avuto più di una versione cinematografica. La prima, del 1965, è stata diretta da Walter Lang e aveva come protagonisti Yul Brynner e Deborah Kerr.

Qua sotto potete leggere la trama del film del 1956:

Circa un secolo fa il Siam era governato da un re di larghe vedute che aveva tentato di diffondere la civiltà occidentale nel Paese ancora arretrato, e sottrarlo così all’influenza e alle cupidigie delle nazioni colonizzatrici. Avendo appreso che una gentildonna inglese, la signora Anna Lenowens, vedova di un ufficiale, cercava un posto come insegnante per stabilirsi in un paese d’Oriente, il re le offrì la carica di maestra dei principi reali. Questa iniziativa parve molto audace agli occhi dei ministri, ma il re era stato lungimirante, benchè tra lui e la bella Anna, entrambi dotati di un carattere forte, avvenissero non di rado degli scontri. Anna seppe farsi adorare dai suoi piccoli allievi e dalle loro madri, che divennero ben presto i suoi preziosi alleati. Così, quando il re le negò la casa che aveva promesso, tutta l’imponente famiglia reale si schierò al fianco di Anna, ed il sovrano fu costretto a mantenere la sua parola. Col tempo il prestigio di Anna aumentò ed ella divenne la consigliera del re e la sua intermediaria nelle relazioni con i capi e i rappresentanti delle nazioni civili. E non solo, alla morte del sovrano le fu promesso in sposo l’erede al trono.