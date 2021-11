No Time To Die

L’ultimo film della saga di, No Time to Die ( LEGGI LA RECENSIONE ), è arrivato al cinema da svariate settimane e, di recente, è anche approdato in Digital HD negli Stati Uniti.

Come noto, la pellicola di Cary Fukunaga segna l’ultima volta di Daniel Craig nei panni di James Bond, motivo per cui il tribolato esordio nei cinema del film, che è stato rimandato di un anno e mezzo rispetto alla release iniziale a causa della pandemia di nuovo Coronavirus, è stato anche accompagnato dalla domanda “Chi erediterà la licenza di uccidere?”.

L’executive della MGM Pamela Abdy, nel corso di una chiacchierata fatta con l’Hollywood Reporter, ha rilasciato un brevissimo aggiornamento proprio sulla ricerca del nuovo James Bond. Ecco cos’ha detto:

È ancora un discorso molto aperto. Abbiamo avuto delle discussioni molto preliminari con Barbara Broccoli e Michael Wilson, ma desideravamo che Daniel Craig avesse il tempo di godersi il suo ultimo urrà.

Nei giorni scorso vi abbiamo spiegato di come l’ultimo film con il James Bond di Daniel Craig, No Time to Die, sia diventato il maggior incasso hollywoodiano dell’anno, un risultato non da poco tenuto contoi della pandemia. Ma vi abbiamo anche detto che, per lo meno secondo l’indiscrezione pubblicata da Variety, che i 735 milioni di dollari incassati dalla pellicola (fonte: Box Office Mojo) potrebbero non essere sufficienti a garantire il punto di pareggio, considerato l’elevato budget del lungometraggio, le spese promozionali e quelle sostenute per i vari rinvii. Questa affermazione è stata seccamente smentita dalla MGM tramite un comunicato ufficiale che potete leggere in questo nostro articolo.

