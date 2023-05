Comicbook ha intervistato alcuni componenti del cast di La Sirenetta, dal 24 maggio al cinema, chiedendo loro di scegliere le canzoni Disney preferite.

Awkwafina, la voce di Scuttle, ha scelto “You’ll Be in My Heart” di Tarzan e “Riflesso” di Mulan. Daveed Diggs, voce di Sebastian, ha scelto un altro film d’animazione, Gli Aristogatti, dicendo di amare “Tutti quanti voglion fare il jazz“.

L’interprete di Flounder, Jacob Tremblay, ha dichiarato di esser di parte: “In fondo al mar probabilmente è la mia preferita” ha ammesso. “Ma a parte quella […] dico Scava un po’ più a fondo da La principessa e il ranocchio“.

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreta Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 24 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

