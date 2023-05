Si è tenuta ieri, in occasione della premiere mondiale, la prima proiezione ufficiale de La Sirenetta, il remake live action del classico Disney diretto da Rob Marshall, e così ecco arrivare le prime reazioni e i commenti della stampa.

Sul film si è detto molto fin da quando è stato annunciato, e non c’è dubbio che vi sia molta attesa per sapere come la critica prima, e il pubblico poi, accoglieranno questa pellicola. Le previsioni d’incasso sono molto buone, e dalle prime reazioni della stampa sembra che Rob Marshall abbia la possibilità di conquistare il pubblico. Ovviamente, scopriremo qualcosa di più preciso il 22 maggio, quando scadrà l’embargo per le recensioni.

Come sempre, vi invitiamo a prendere i primi commenti con le pinze: qualche mese fa le reazioni a Quantumania furono piuttosto positive, mentre poi le recensioni andarono decisamente in un’altra direzione.

“Incantevole ma discontinuo”

Courtney Howard (Variety) – Incantevole, ma incredibilmente discontinuo. Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy & Javier Bardem ci mettono anima e cuore per fare un film che non riesce a sfuggire al legame con il film d’animazione originale. Funziona al suo meglio quando asseconda follie camp, eppure limita i suoi elementi fantasy senza alcun motivo. Detto questo, A+++ per aver reso Sebastian una specie di guardone pervertito, che orchestra i tentativi di Ariel ed Eric di baciarsi. […] Magari piacerà più di quanto sia piaciuto a me, non è il migliore ma non è nemmeno il peggiore (Pinocchio). Mi lascia semplicemente perplessa il fatto che non abbiano accentuato alcuni aspetti che l’avrebbero reso incredibile.

Simon Thompson (Variety) – Accattivante ma discontinuo, La sirenetta non offre la magia del classico animato, ma ci sono molti tocchi creativi di Rob Marshall che risolleveranno lo spirito del pubblico. Halle Bailey e Melissa McCarthy sono fantastiche. Daveed Diggs e Awkwafina sono delle buone spalle comiche. È sicuramente tra le migliori trasposizioni in live-action e significherà molto per moltissime persone. Due delle nuove canzoni non colpiscono del tutto nel segno (la competizione nella composizione qui è dura), ma una di esse, Scuttlebutt, sarà sicuramente un successo per il pubblico.

“Uno dei migliori adattamenti live-action della Disney”

Erik Davis (Fandango) – La sirenetta della Disney è sicuramente una delle migliori trasposizioni live-action finora. Halle Bailey infonde un’emozione incredibile nel personaggio di Ariel e mi ha fatto venire i brividi a guardarla, mentre Ursula di Melissa McCarthy e Sebastian di Daveed Diggs rubano la scena costantemente. I classici ricordano i classici e le nuove canzoni sono divertenti, specialmente la canzone di Awkwafina, in cui si avverte davvero l’influenza di Lin-Manuel Miranda. Le colorate sequenze sottomarine sono state le mie preferite. Se amate la musica e i personaggi del classico, questo film vi piacerà.

Felicia (Discussingfilm) – La sirenetta si avvicina molto a essere il miglior film live-action Disney, tuttavia incontra alcune difficoltà nella resa del villain. Halle Bailey È Ariel e ho sentito letteralmente i brividi durante tutta la sua performance. Un adattamento de La Sirenetta come non l’avete mai visto prima.

Grace Randolph – È il miglior adattamento live action della Disney, perché non solo funziona come film nostalgico ma spesso è incredibile anche come film a sé. Non èe perfetto, ma ha la magia Disney. E dovrebbe assolutamente essere visto sul grande schermo.

“Una formula prevedibile”

Kirsten Acuna (Insider) – La Sirenetta offre alcune ottime interpretazioni di Halle Bailey e Melissa McCarthy, ma è per lo più un remake che segue una formula prevedibile e non è all’altezza del capolavoro animato. Dite quel che volete sui design di Sebastian, Flounder e Scuttle, ma Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Awkwafina sono tutti eccezionali. Diggs è particolarmente divertente, ho sentito molte risate durante la nostra proiezione. Ariel ed Eric hanno delle nuove canzoni insieme a un rap per Scuttle (quest’ultimo molto apprezzato dal pubblico). Il più grande errore del film è non approfondire ulteriormente la storia di Ursula, perché McCarthy è INCREDIBILMENTE deliziosamente malvagia nel ruolo di Ursula, e si cala perfettamente nel ruolo dell’iconica cattiva.

Germain Lussier (Gizmodo / IO9) – È molto semplice. Non vedete l’ora di vedere La sirenetta? Lo amerete. È esattamente ciò che pensate sia. Siete scettici e preoccupati riguardo al film? Anche questo va bene. È un film strano e sconnesso. Bailey è fantastica, McCarthy regna, le canzoni funzionano… ma tutto sembra così superfluo.

“Halle Bailey è nata per stare sul grande schermo”

Zoe Rose Bryant (Next Best Picture) – La sirenetta è un remake live-action che conserva il cuore e l’anima della storia che conosciamo e amiamo, ed è ulteriormente valorizzato da una performance perfetta e capace di creare una star come Halle Bailey – è nata per stare sul grande schermo, ed è per questo motivo che questa nuova versione merita di essere vista. La chimica tra Halle Bailey e Jonah Hauer-King è così contagiosa e naturale ed è un grande punto di forza del film, mentre Melissa McCarthy divora ogni secondo del suo tempo sullo schermo. Gli effetti visivi non sono sempre perfetti, ma MOLTO migliori di quanto alcuni trailer scadenti potrebbero farvi credere, onestamente.

Matt Neglia (Next Best Picture) – Le scene in fondo al mare potrebbero sembrare poco rifinite, ma La sirenetta alla fine riesce a ricreare parte della magia dell’originale attraverso la sua storia senza tempo e il cast. Daveed Diggs e Melissa McCarthy sono i punti di forza, ma è Halle Bailey a stupire con il suo canto stupendo e il suo fascino empatico. Alcuni punti chiave:

Effetti pratici sopra l’acqua > Qualsiasi cosa in CGI sott’acqua

Mi è piaciuta la storia d’amore

La recitazione contenuta di Javier Bardem non ha funzionato per me

Melissa McCarthy ricorda Pat Carroll e non è una cosa negativa

Halle Bailey merita di diventare una grande star

