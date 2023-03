Edition Magazine ha intervistato Halle Bailey per parlare di La Sirenetta, il nuovo film live-action Disney in arrivo il prossimo maggio. L’attrice non ha parlato solo dell’esigenza di rivisitare la storia in chiave moderna, ma anche in generale delle riprese del film, che come noto si sono svolte in parte in Sardegna.

L’attrice non ha dovuto girare solo in teatro di posa, ma anche in esterni, in spiaggia e al mare. Ci sono stati giorni, ha raccontato, in cui è rimasta in acqua per 13 ore al giorno o appesa a dei cavi per ore e ore.

“Mi sono spinta più in là di quanto mi fossi mai spinta in passato” ha spiegato. “Sento che il messaggio da parte sua sia renderti conto che hai sempre avuto queste capacità in te“.

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

