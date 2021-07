Dopo quasi due mesi di riprese, compresa una pausa dovuta a un focolaio di COVID , Halle Bailey annuncia la fine della lavorazione diin Sardegna e ci regala, allo stesso tempo, una prima occhiata alla sua Ariel.

Nel post che accompagna la foto su Instagram, la protagonista de La Sirenetta scrive anche:

Ed ecco che… sono finite le riprese. Dopo aver sostenuto le audizioni per questo film quando avevo 18 anni e stavo per compierne 19, all’arrivare a terminare le riprese nel bel mezzo di una pandemia in cui ho festeggiato i 21 anni, ce l’abbiamo finalmente fatta. Mi sento così fortunata per aver potuto avere questa esperienza in tutta la sua gloria. Sono stata per la prima volta da tutto e tutti quelli che conosco, ho messo in dubbio me stessa e ho provato solitudine, ma ho anche provato un’incredibile senso di libertà e perseveranza mano a mano che ci avvicinavamo alla fine.