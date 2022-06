È da un po’ che non abbiamo notizie riguardanti l’adattamento in live-action Disney di La Sirenetta.

Tuttavia Halle Bailey, star del progetto, ha parlato del lungometraggio proprio recentemente. Intercettata da ET sul red carpet dei BET Awards l’attrice ha rivelato di aver visto del materiale del progetto:

Ho visto delle piccole clip… l’altro giorno mi sono commossa. Perché ero tipo “Non capisco come possa accadere! Ci sono anche io?”. È qualcosa di molto travolgente. Mi emoziono solamente a parlarne.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023.

Halle Bailey sarà la protagonista di La Sirenetta assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, dovrebbe interpretare re Tritone.

La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista Rob Marshall, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine).

Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 19.

Quanto attendete questo nuovo live action della Disney di La Sirenetta? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!