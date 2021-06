È passato un mese da quando sono iniziati gli allestimenti del set dein Sardegna, e da allora gli aggiornamenti a riguardo sono stati praticamente nulli, perché la produzione è completamente avvolta nella massima riservatezza. Le riprese dovrebbero iniziare proprio in questi giorni a, la quale per l’occasione è stata interdetta al pubblico per evitare che i curiosi e i reporter possano scattare immagini del set.

Le poche informazioni che sono trapelate arrivano dai giornali locali, che riportano per esempio la notizia secondo cui il cast e tutta la troupe sono atterrati all’aeroporto di Olbia a bordo di un Boeing 787-8 EC-MPE della Air Europa proveniente da Stansted.

Qualche settimana fa il sindaco di Golfo Aranci aveva parlato di un set “magnifico” del quale avrebbe voluto condividere foto e anteprime, cosa che non avrebbe fatto per rispettare il lavoro e l’impegno della produzione. Una produzione gestita in Italia da Lotus che, come previsto, ha iniziato a investire anche nelle strutture locali e che ha coinvolto maestranze locali, come spiega un servizio televisivo regionale:

SET video 🎬🧜🏽‍♀️👀 pic.twitter.com/Y7wGoDZYcl — The Little Mermaid Live Action Remake. (@mermaid_remake) June 7, 2021

Il set, avevamo scoperto il mese scorso, ha trasformato la spiaggia in un villaggio di pescatori:

La zona di Cala Moresca è così stata divisa in due parti: nella prima parte viene allestita una zona a supporto dell’allestimento del set, che invece viene realizzato più avanti. Per fare le riprese e realizzare il set cinematografico, la produzione ha proposto alcuni accorgimenti: coprire una finestra murata con finte persiane in legno, sostituire un cancello in ferro con uno in legno, rimuovere alcuni manufatti con successiva ricollocazione, aggiungere delle piante. Al set parteciperanno anche degli animali: due gatti, un asino, tre polli. E ora non ci resta che aspettare l’uscita al cinema.

Per quanto riguarda le riprese vere e proprie, si apprende che dal 9 all’11 giugno verranno utilizzato cinque barche di legno di scena e dei gommoni a supporto degli allestimenti per le riprese a Cala Moresca, e che per questo motivo l’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ha vietato la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione nell’intera zona.

Secondo quanto riportato in precedenza, le riprese tra Golfo Aranci e Castelsardo dovrebbero durare circa sei settimane e impiegare fino a 500 persone.

Ecco alcune foto e video scattate da curiosi in questi giorni:

Le riprese sarebbero dovute partire a marzo 2020 e svolgersi in Sud Africa e a Porto Rico per un’uscita cinematografica nel 2021. L’emergenza Coronavirus ha ovviamente rinviato tutto: l’uscita dovrebbe essere prevista per la fine del 2022.

Halle Bailey sarà la protagonista di La Sirenetta assieme a Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, dovrebbe interpretare re Tritone.

La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista Rob Marshall, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine).

Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 19.

Quanto attendete questo nuovo live action della Disney di La Sirenetta? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!