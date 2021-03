Le riprese del live action Disney disi terranno anche in Sardegna? Il punto di domanda è obbligatorio anche se la notizia pubblicata da YouTG citando un aggiornamento apparso originariamente su La Nuova Sardegna sembrerebbe confermare una voce che circola da tempo nel settore.

Ecco quanto riportato dal sito citato:

Come riporta la Nuova Sardegna oggi, la Sirenetta, che nel film sarà interpretata dalla giovane Halle Bailey, si farà qualche nuotata a giugno e luglio nei fondali di Santa Teresa di Gallura e, forse, farà tappa anche a Castelsardo e Golfo Aranci […] Nella zona di Santa Teresa si starebbero già svolgendo alcuni sopralluoghi nelle ipotetiche location in cui sarà attivo il set.

Le riprese sarebbero dovute partire a marzo 2020 e svolgersi in Sud Africa e a Porto Rico per un’uscita cinematografica nel 2021. L’emergenza Coronavirus ha ovviamente rinviato tutto: l’uscita dovrebbe essere prevista per la fine del 2022.

Halle Bailey sarà la protagonista di La Sirenetta assieme a Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, dovrebbe interpretare re Tritone.

La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista Rob Marshall, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine).

Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 19.

