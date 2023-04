In una recente intervista con Empire, Lin-Manuel Miranda ha parlato del suo unico obiettivo dopo aver accettato di collaborare con Alan Menken all’adattamento live action de La Sirenetta, ossia quello di “non mandare tutto a put*ane”.

Parlando del suo ruolo all’interno del film, ha infatti detto:

Ha poi aggiunto:

Ho detto che sarei stato felicissimo di scrivere nuove canzoni se fossero state necessarie. E se invece non fossero servite allora non avrei scritto niente e sarebbe comunque andato bene. Non avevo assolutamente intenzione di inserire a forza canzoni che nessuno voleva mentre la verità era che si desiderava semplicemente arrivare al momento di “In Fondo al Mar”. Lo capisco perché anche io sono quel tipo di persona, quella che urlerebbe “MUOVETECI E DATECI IN FONDO AL MAR !”