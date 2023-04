Uno dei personaggi più attesi nella trasposizione cinematografica live action de La Sirenetta della Disney è senza dubbio Ursula, interpretata da Melissa McCarthy.

L’attrice ha recentemente parlato del suo approccio nell’interpretare l’iconica villain, e di come abbia tratto ispirazione dall’arte drag (per anni ha lavorato nei club di New York con il nome drag di Miss Y):

È una villain, ma ha un fascino tutto suo. È stata confinata in questa tana. È come se avesse bevuto troppi martini da sola. I suoi amici sono anguille! Questa è una donna che ha visto tutto, è piombata nella miseria ed è faticosamente riemersa. Tutti i miei riferimenti sono pessimi, ma continuavo a pensare: ‘Questa donna ha fumato un bel po’ di sigarette Pall Mall.’ C’è una drag queen che vive dentro di me. Sono sempre sull’orlo di diventare a tempo pieno quella persona… Mantenere l’umorismo, la tristezza e il fascino tagliente di Ursula è tutto ciò che voglio in un personaggio, e francamente, tutto ciò che desidero in una drag queen.

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

Fonte: Entertainment Weekly

