La Sirenetta: le reazioni commoventi di alcune bambine alla visione del trailer

Se da una parte il film in live-action Disney de La Sirenetta sta continuando a non convincere molte persone, dall’altra esiste la commozione e la felicità di innumerevoli bambine afroamericane nel mondo che hanno avuto modo di vedere la loro principessa Disney della loro stessa etnia nel primo trailer mostrato in occasione della D23 Expo.

E proprio nelle scorse ore si sono diramate sul web discussioni sul suddetto trailer, correlate anche da innumerevoli video reaction di bambine visibilmente emozionate di fronte al trailer e alla visione di Halle Bailey nei panni di Ariel.

Potete vedere gran parte delle reaction qua sotto:

Halle Bailey interpreta la protagonista di La Sirenetta assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023.

Quanto attendete questo nuovo live action della Disney di La Sirenetta? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!