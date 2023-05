Durante un’intervista IndieWire, il regista di La Sirenetta Rob Marshall ha spiegato perché è stato necessario apportare alcuni cambiamenti alla storia.

“È buffo quanto le persone si aggrappino a certe cose” ha ribattuto. “Non capiscono che parliamo di un genere diverso, è una storia che deve funzionare in versione live-action come se non fosse nata come film d’animazione. Spetta a noi far funzionare la storia. È un po’ come riportare un’opera a teatro, che guardi da un nuovo punto di vista. Non è il 1989, è il 2023, perciò abbiamo apportato delle novità preservando al contempo le cose a cui eravamo più legati“.

In La Sirenetta, uscito nelle sale il 24 maggio, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreta Ursula e Javier Bardem re Tritone.

