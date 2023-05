Nel corso di un’intervista con Variety, il regista Rob Marshall e alcuni dei realizzatori hanno parlato delle nuove canzoni di La sirenetta, ora nelle sale italiane.

Tra i nuovi brani c’è ad esempio “For the First Time” cantata da Ariel all’inizio della sua nuova vita.

La traccia è nata dopo che Marshall si è reso conto che Ariel avesse una sola canzone: “Mi sono detto che non aveva senso, è lei la protagonista“. La produzione ha così cercato il posto migliore per inserire una nuova canzone, ovvero quando Ariel scopre il nuovo mondo. “Mi piacciono le canzoni che puoi usare per i montaggi, che ti spiegando molte parti della storia in modo che si possa combinare tutto in un solo numero. Quindi ‘Per la prima volta” racconta le prime esperienze di Ariel fin quando non si trova davanti al Principe Eric“.

Per la creazione della canzone, il compositore Alan Menken ha spiegato: “Ho dato a Lin [Manuel Miranda] un piccolo pezzo di musica che era una variazione di una melodia presente nel film d’animazione originale“. Da lì si è sviluppata una canzone tutta nuova per dare ad Ariel voce in un momento in cui non aveva più una.

Wild Uncharted Waters è un brano in stile ballata anni ’90 tutta cantata da Jonah Hauer-King, il principe Eric.

Hauer-King ha scoperto che avrebbe dovuto cantare il brano durante i provini: “È stato un momento emozionante, perché a quel punto ho pensato: ‘Ok, mi sto avvicinando al ruolo. Si fidano così tanto da darmi le musiche‘”.

Ha poi aggiunto: “La canzone serve a conoscerlo meglio: capiamo che non intende darsi pace… ha bisogno di avventure. Ha bisogno di questa ragazza che non riesce a trovare. È grato che sia stato salvato da lei, ma questa ragazza rappresenta di più: rappresenta la lontananza dal castello, uno sguardo verso l’altrove“.

Su The Scuttlebutt, cantata da Sebastian e Scuttle, Marshall ha spiegato: “Sebastian ha due canzoni, ma Scuttle, invece?“.

È stato così deciso di comporre un pezzo per sottolineare l’incapacità di Scuttle di azzeccare i nomi delle parole: “Abbiamo pensato che fosse divertente crearci attorno un rap folle“.

Menken ha così composto una melodia ispirata alle sonorità caraibiche mentre Miranda ha scritto i testi poi cantati da Awkwafina e Daveed Diggs.

Impossible Child è invece il titolo di una canzone tagliata che avrebbe dovuto cantare Javier Bardem nei panni di Tritone.

La canzone, che sarà svelata prossimamente come contenuto speciale, racconta le difficoltà di un rapporto padre-figlia, ma non ha potuto trovare spazio nella pellicola, come spiegato da Bardem: “Il viaggio emotivo che compie alla fine si sarebbe un po’ perso se la canzone fosse rimasta nel film“.

Marshall ha aggiunto: “Non vedo l’ora che la gente scopra quanto [Javier] sia fantastico, perché [nel film] non funzionava a dovere. […] La canzone spiegava troppo cosa provava Tritone all’idea di perdere Ariel e rovinava il finale. Alla fine c’è bisogno di quel momento catartico e [con la canzone] arrivava troppo presto“

In La Sirenetta, uscito nelle sale il 24 maggio, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreta Ursula e Javier Bardem re Tritone.

Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda. Cosa ne pensate delle nuove canzoni di La Sirenetta? Ditecelo nei commenti!

