In una recente intervista con Deadline, Rob Marshall ha parlato del casting di Halle Bailey sottolineando di quanto sia stata una scelta perfetta.

“Ho visto per la prima volta Halle ai Grammy, quando avevamo appena iniziato i provini” ha spiegato il regista. “Stavamo cercando chiunque, non c’era stata nessuna indicazione di scegliere un’attrice che non fosse caucasica. Ci siamo detti di trovare l’Ariel migliore di tutte”.

Ha poi aggiunto: “E poi ho visto quella bellissima creatura che cantava come un angelo ai Grammy. Mi sono chiesto chi fosse, l’abbiamo invitata ai provini senza neanche sapere se sapesse recitare, ma aveva un qualcosa di così etereo e ultraterreno“.

Dopo l’esibizione di “Parte del tuo mondo”, Marshall ha ricordato: “Alla fine della canzone stavo piangendo, e non mi ero reso neanche conto delle lacrime“.

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 24 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

