Peter King, responsabile del trucco di La Sirenetta, ha risposto ad alcune critiche arrivate principalmente dai componenti della comunità LGBTQ+ per il trucco di Ursula.

Il personaggio, come noto, è ispirato alla drag queen Divine e secondo le critiche avrebbe dovuto essere qualcuno di appartenente alla comunità LGBTQ+ a dare vita alla strega del mare.

“Lo trovo molto offensivo” ha commentato durante un’intervista con Insider. “Perché non posso svolgere un lavoro bello quanto potrebbe fare un artista queer?“.

Ha poi aggiunto: “Lo trovo ridicolo, […] non è giusto criticare le persone perché non sono come vorremmo che fossero. Personalmente non lo capisco. Sì, sono molto vecchio, e va bene, lo capisco, ma un truccatore non dovrebbe avere un legame con la natura di ciò che trattano“.

King, che ha lavorato a film come la trilogia del Signore degli Anelli, Star Wars: Gli ultimi Jedi e Spider-Man: Far From Home, ha spiegato di aver “parlato tanto” con Melissa McCarthy e di aver legato tanto su “quanto adoriamo il mondo delle drag queen e del loro trucco“.

L’attrice interprete di Ursula, ricordiamo, si esibiva come drag queen a New York City con il nome Miss Y quando era molto giovane.

In La Sirenetta, uscito nelle sale il 24 maggio, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreta Ursula e Javier Bardem re Tritone.

Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

