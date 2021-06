La TriStar Pictures (filiale della Columbia Pictures, divisione della Sony Pictures) ha acquistato per una cifra a sei zeri la trilogia di, la saga fantascientifica a cura di N.K. Jemisin.

L’autrice, che per la sua opera ha vinto tre Premi Hugo consecutivi, tra il 2016 e il 2018, si occuperà in prima persona dell’adattamento.

La trilogia è composta da tre romanzi: La quinta stagione (The Fifth Season, 2015), Il portale degli obelischi (The Obelisk Gate, 2016), Il cielo di pietra (The Stone Sky, 2017) arrivati nelle librerie italiane rispettivamente nel 2019, nel 2020 e nel 2021.

Come riportato da Mondadori, editore delle edizioni italiane, la scrittrice ha all’attivo otto romanzi e diverse raccolte di racconti, per i quali ha ricevuto molti riconoscimenti, anche alla luce del carattere inclusivo e della fertile diversità della sua letteratura.

Ecco la sinossi del primo volume:

Il libro racconta l’inizio della stagione della fine. Con un’enorme frattura che percorre l’Immoto, l’unico continente del pianeta, da parte a parte, una faglia che sputa tanta cenere da oscurare il cielo per anni. O secoli. Comincia con la morte, con un figlio assassinato e una figlia scomparsa. Comincia con il tradimento e con ferite a lungo sopite che tornano a pulsare. L’Immoto è da sempre abituato alle catastrofi, alle terribili Quinte Stagioni che ne sconquassano periodicamente le viscere provocando sismi e sconvolgimenti climatici.

Quelle Stagioni che gli orogeni sono in grado di prevedere, controllare, provocare. Per questo sono temuti e odiati più della lunga e fredda notte; per questo vengono perseguitati, nascosti, uccisi; o, se sono fortunati, sono presi fin da piccoli e messi sotto la tutela di un Custode, nel Fulcro, e costretti a usare il loro potere per il bene del mondo. È in questa terra spezzata che si trovano a vivere Damaya, Essun e Syenite, tre orogene legate da un unico destino.

Fonte: Deadline