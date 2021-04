La Sony ha annunciato di aver stretto un accordo con Amazon Falls, compagnia di parchi acquatici in Thailandia, per un nuovo parco a tema di nomeche conterrà attrazioni ispirate alle proprietà intellettuali della Columbia Pictures.

Il parco aprirà i battenti già a ottobre e sarà il frutto di un restyling di un parco acquatico sulla spiaggia di Bangsaray, attrazione turistica a 90 minuti dalla capitale Bangkok. Tra le attrazioni ci saranno montagne russe acquatiche ispirate a Men in Black e Ghostbusters, corse su go-kart basate su Bad Boys for Life e aree per bambini tratte invece dai film animati Sony come Hotel Transylvania e Piovono polpette.

“Siamo felicissimi di aver stretto una collaborazione con Liakat Dhanji e Amazon Falls per il lancio del primo parco a tema della Sony Pictures e siamo stupiti dalla sua visione e dal desiderio di creare una destinazione di intrattenimento coinvolgente per la Thilandia” ha commentato Jeffrey Godsick (che ha il ruolo di EVP of global partnerships and brand management and head of location-based entertainment alla Sony). “L’Aquaverse della Columbia Pictures è il prossimo stadio della strategia globale della Sony Pictures volta a espandere e ad accrescere l’intrattenimento su base locale con l’utilizzo di brand cinematografici e televisivi di carattere globale. Stiamo creando occasioni per il pubblico di tutto il mondo affinché possano immergersi nelle nostre storie attraverso i parchi acquatici, mostre itineranti e attrazioni a tema“.

