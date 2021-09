He's All That

L’ascesa dicontinua: dopo aver debuttato income attrice, la star di TikTok ha siglato un nuovo accordo con Netflix.

Il colosso dello streaming ha proposto alla giovane 20enne un contratto per più film che debutteranno in streaming. Netflix stima che più di 55 milioni di account avranno visto He’s All That nel primo mese dal debutto. Il film è arrivato al primo posto in 78 paesi tra cui Brasile, Francia e Arabia Saudita.

Rae ha più di 83,3 milioni di seguaci su TikTok (è la 3° persona più seguita), nonché 39,2 milioni su Instagram e quasi 5 milioni su Twitter.

He’s All That è una rivisitazione di Kiss Me, in originale She’s all that, film del 1999 diretto da Robert Iscove, interpretato da Rachael Leigh Cook, Freddie Prinze Jr, Matthew Lillard e Paul Walker.

Al centro della storia troviamo l’influencer adolescente Padgett. Quando l’umiliante rottura della sua relazione diventa virale, la liceale decide di fare una scommessa rischiosa per salvare la sua reputazione: trasformare il solitario e trasandato Cameron nel re del ballo di fine anno. Ma le cose si complicano quando Padgett capisce di essersi presa davvero una cotta per lui.

Fonte: Variety