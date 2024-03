In un’intervista per Collider, Karen Gillan ha dichiarato di aver già visto una versione incompleta del lungometraggio di prossima uscita di Mike Flanagan, che dopo serie di successo come Hill House, Bly Manor, La caduta della casa degli Ushe arriverà al cinema con La vita di Chuck (The Life of Chuck).

Sembra che il film, tratto dal romanzo di Stephen King – con un cast d’eccezione che vanta tra gli altri Tom Hiddleston, Mark Hamill, Harvey Guillén e Chiwetel Ejiofor – non tradirà le aspettative, visto che ha lasciato la Gillan in lacrime per giorni.

L’attrice, che è tornata a lavorare con lui dopo Oculus, ha infatti dichiarato:

Era sempre lo stesso Mike Flanagan che ricordavo, brillante e geniale, e il film è assolutamente incredibile. Ho visto una versione incompleta della pellicola e vi assicuro che non sono riuscita a smettere di piangere per giorni e giorni. Ovviamente in senso buono. È stata un’esperienza catartica. Si tratta di qualcuno che deve venire a patti con la fine della sua vita, ed è raccontato in modo veramente visionario e creativo, è davvero bellissimo. È una celebrazione della vita, in un certo senso. Penso che un film del genere possa servire un po’ a tutti noi.

Basato sul racconto contenuto nell’antologia di King Se scorre il sangue, La vita di Chuck è narrato in tre atti separati e ruota attorno alla vita di Charles Krantz che viene narrata al contrario, a partire dalla sua morte a causa di un tumore al cervello per arrivare alla sua infanzia in una casa apparentemente infestata. Hiddleston interpreterà il personaggio principale, mentre Hamill avrà ruolo di Albie.

