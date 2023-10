Nel maggio del 2020, nel mezzo della pandemia di nuovo Coronavirus, veniva annunciato che Scott Derrickson (Sinister, Doctor Strange) avrebbe diretto il sequel di Labyrinth per la Sony (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Prima di lui, doveva essere Fede Alvarez a dirigere il capitolo due di Labyrinth – Dove Tutto è Possibile, cult del cinema fantasy del 1986 diretto da Jim Henson. Il regista aveva però deciso di abbandonare il progetto.

Ora, in una nuova intervista, Scott Derrickson spiega di non avere aggiornamenti positivi per Labyrinth 2. Formalmente, è ancora in sviluppo, ma non ha ricevuto aggiornamenti di sorta dallo studio.

Non so cosa stia accadendo con quel progetto. Non abbiamo mai portato lo script a un punto in cui lo studio volesse farlo, ma ero molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto su di esso. È un progetto molto difficile da trasformare in qualcosa di commercialmente valido, perché è così fantasioso e surreale che non c’è modo di farlo a buon mercato. E allo stesso tempo, è così audace e diverso che è difficile per uno studio sentirsi sicuro che abbia abbastanza valore commerciale da generare un profitto. È complicato, ma tutto quello che posso dirti è che sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto finora. Sicuramente avevamo in mente un grande film.

Aggiunge anche:

Considerato che formalmente è ancora in fase di sviluppo, probabilmente non dovrei dire quali sono i piani riguardanti il Re dei Goblin. Perché abbiamo un’idea davvero interessante e non voglio rivelarla nel caso in cui il film venga realizzato.

