, fresca della sua vittoria ai Golden Globe per la parte di Lady Diana Spencer in, ha ottenuto un altro ruolo oltre a My Policeman con Harry Styles

Si tratta, come riporta Deadline, di Lady Chatterley’s Lover, adattamento cinematografico del romanzo di D.H. Lawrence intitolato L’amante di lady Chatterley.

Alla regia troveremo Laure de Clermont-Tonnerre (The Mustang) su una sceneggiatura di David Magee (Vita di Pi), anche se per il momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul progetto.

Ecco la sinossi del romanzo: