Lance Reddick è morto, aveva 60 anni

Lance Reddick è morto: l’attore sessantenne è stato trovato nella sua casa questa mattina. Secondo TMZ le cause della morte sono naturali (forse un infarto).

Proprio in queste settimane Reddick stava partecipando alla promozione del suo ultimo film, John Wick 4, ma l’attore era molto noto per aver lavorato a serie celebri come The Wire (interpretava Cedric Daniels), Bosch, Fringe, Lost, Oz. Al cinema lo abbiamo visto nella saga di John Wick (era Charon), e recentemente in Godzilla vs. Kong. La sua carriera sul grande schermo era iniziata nel 1998 con la partecipazione a film come Paradiso perduto di Alfonso Cuaron e Attacco al potere di Edward Zwick. Ha partecipato, tra gli altri, anche a Oldboy di Spike Lee.