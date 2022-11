Lanterna Verde: James Gunn commenta l’illazione di un fan

La nuova direzione dell’universo DC al cinema presa dai presidenti dei DC Studios James Gunn e Peter Safran non prevede progetti su Lanterna Verde?

Di recente un utente della rete ha dedotto questa idea da un semplice post pubblicato da Gunn su Twitter per augurare un buon Giorno del Ringraziamento. Il regista ha allegato un’immagine in cui vediamo i membri della Justice League e quelli della Justice Society of America che festeggiano il lieto giorno. Tra i supereroi, tuttavia, manca proprio Lanterna Verde.

In virtù di questa mancanza un utente ha quindi scritto sul social che “Gunn e Safran non hanno intenzione di aggiungere quel personaggio al DCU, questo è uno scoop di cui sono sicuro al 100%”.

Lo stesso Gunn ha quindi risposto al tweet scrivendo semplicemente: “Probabilmente non un grande scoop. Buon Giorno del Ringraziamento”.

Trovate i tweet qua sotto:

Happy Thanksgiving, friends. Love one another. 🤎 pic.twitter.com/ZjnIwxTo1u — James Gunn (@JamesGunn) November 24, 2022

Probably not a good scoop! Happy Thanksgiving! — James Gunn (@JamesGunn) November 24, 2022

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: James Gunn