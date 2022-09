Lars von Trier sulla diagnosi di Parkinson: “Mi prenderò una piccola pausa”

Ad agosto abbiamo appreso che al regista danese Lars von Trier è stata diagnosticata la malattia di Parkinson.

Il regista ha avuto modo di parlare della sua condizione in occasione della presentazione della serie tv The Kingdom Exodus al Festival di Venezia (qua potete leggere la nostra recensione).

In una conversazione con Variety von Trier ha dichiarato di volersi prendere una pausa per capire come gestire la cosa ma di non volersi ritirare dal mondo del cinema:

Mi prenderò una piccola pausa e scoprirò cosa fare. Ma certamente spero che le mie condizioni migliorino. È una malattia che non si può estirpare; puoi lavorare sui sintomi, però. Devo solamente abituarmi a questo e non essere vergognoso di fronte alle persone. E poi andare avanti, perché cos’altro dovrei fare?

Riguardo The Kingdom Exodus:

Composta da cinque episodi da un’ora, l’ultima stagione debutterà in autunno. Nel cast Bodil Jørgensen, Ghita Nørby (Silent Heart), Nicolas Bro, Peter Mygind (Last Christmas) e Søren Pilmark (Downsizing).

La serie è prodotta da Xentropa, NET e DR ed è ambientata nell’ospedale di Copenhagen chiamato Il Regno. Al centro della trama delle nuove puntate c’è Karen (Jørgensen), impegnata a trovare le risposte ancora in sospeso che potrebbero salvare l’ospedale. La donna, nonostante stia dormendo, vaga di notte nell’oscurità e si ritrova senza spiegazione di fronte all’ospedale. All’interno dell’edificio i medici lottano ogni giorno mentre non manca il male e si affrontano nuovi misteri.

Lars von Trier ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Niels Vørsel, mentre Louise Vesth si occupa della produzione per conto di Zentropa Entertainments.

