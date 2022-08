A Lars von Trier è stata diagnosticata la malattia di Parkinson

Lars von Trier, il sessantaseienne regista danese di Le onde del destino, Dancer in the dark e Nymphomaniac, ha la malattia di Parkinson.

La notizia della diagnosi, riportata da tutte le principali testate di cinema internazionali, è stata data dalla Zentropa, la casa di produzione del filmmaker che, stando al comunicato, “sarebbe di buon umore e già in fase di cura”. Nella nota stampa, viene anche specificato che Lars von Trier finirà regolarmente la post-produzione di The Kingdom: Exodus, la terza stagione della sua serie TV horror. Viene anche specificato che le attività stampa del regista per la promozione del progetto saranno però ridotte al minimo.

I diritti di The Kingdom: Exodus, che sarà composta da cinque episodi, sono stati opzionati da MUBI. Le altre due stagioni della serie risalgono al 1994 e al 1997. La premiere di questa terza stagione si terrà nelle prossime settimane al Festival di Venezia (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

FONTE: The Hollywood Reporter