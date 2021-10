In uno degli episodi discopriamo che, la madre diinterpretata da, è morta.

Nel corso di un’intervista con Comicbook per la promozione di No Time to Die, l’attrice ha parlato di come ha appreso la notizia:

Kevin Feige, il migliore di tutti, mi ha mandato un’email personalmente molto tempo prima, credo un anno, un anno e mezzo prima della messa in onda di WandaVision, spiegandomi tutto il contesto. Mi disse che non voleva che lo scoprissi da altri, perciò c’è stata molta attenzione da parte sua.

Ha poi aggiunto:

È stato difficile da accettare, ma visto che Maria ha avuto un impatto incredibile su Captain Marvel, mi sono sentita felice per il lavoro svolto e felice per il fatto che abbiano portato avanti la sua eredità con sua figlia, che è una cosa fantastica. L’introduzione dei suoi poteri in WandaVision è altrettanto bellissimo, perciò ne vado fiera. Sono felice di averlo scoperto prima e non da qualche parte online.

Nonostante il suo personaggio sia “attualmente” morto, nulla vieta che Maria non possa apparire in altri progetti o durante flashback, magari proprio in The Marvels. Il progetto è ora in fase di riprese a Londra e arriverà a fine 2022.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Comicbook