The Last Days of John Allen Chau: Justin Lin alla regia del film scritto da Ben Ripley

Deadline riporta che Justin Lin ha trovato il suo prossimo progetto: il film The Last Days of John Allen Chau, che sarà scritto da Ben Ripley.

Per il regista si tratta di un ritorno a una produzione indipendente, dopo aver diretto diversi capitoli del franchise di Fast & Furious e Star Trek Beyond. Ricordiamo che a Lin era stata anche affidata la regia dell’imminente Fast X, che il cineasta ha abbandonato a riprese appena iniziate a causa delle classiche “divergenze creative”. Tra i suoi altri progetti in cantiere, anche l’adattamento in live-action di One Punch Man tratto dall’omonimo manga di One.

The Last Days of John Allen Chau è basato sull’omonimo articolo di Outside Magazine pubblicato dal giornalista Alex Perry. Il film seguirà Chau, che crede di essere stato scelto per salvare le anime dell’isolata tribù di North Sentinel Island, un sito protetto nell’Oceano Indiano dove gli estranei sono proibiti. L’uomo intraprenderà un viaggio per fare proseliti tra i Sentinellesi nella sua disperata ricerca di identità, scopo e appartenenza. Le riprese partiranno in primavera.

Tra le sceneggiature precedentemente realizzate da Ripley, troviamo Source Code, thriller con Jake Gyllenhaal del 2011, e il remake di Flatliners, uscito nel 2017.

FONTE: Deadline