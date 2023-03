In un’intervista con Collider, David Dastmalchian ha parlato di The Last Voyage of the Demeter, uno dei due film con l’iconico personaggio di Dracula in uscita quest’anno, di cui è uno dei protagonisti. Diretta da André Øvredal (Scary Stories to Tell in the Dark), la pellicola si ambienta in un capitolo preciso del romanzo di Bram Stoker, quello relativo al viaggio della Demeter, la nave che trasporta la bara del noto vampiro dalla Transilvania a Londra. L’attore, elogiando la conoscenza e l’amore del regista per il genere horror, preannuncia un film molto spaventoso. Ecco le sue parole:

André è uno studente e un figlio di questo genere, cresciuto con questo genere. L’horror è la sua spina dorsale ed è un vero e proprio monster kid. Ha un amore e un’affinità profondi per Dracula di Bram Stoker, come me. La sua conoscenza del libro e la sua passione per i personaggi sono bellissime, e ha una visione davvero intensa, unica e un modo di raccontare le storie che è così fuori dagli schemi. Chiunque abbia familiarità con i suoi lavori, come Troll Hunter, Scary Stories to Tell in the Dark, Autopsy, pensa: “Beh, questo tizio non è uno che si limita a piccole svolte, ma punta a delle rivlouzioni!”. Con questo film ha fatto un colpo grosso. Penso che spaventerà a morte la gente, ma sarà anche una di quelle esperienze cinematografiche che ti trasportano in un altro luogo.

Nel film, Dastmalchian sarà Wojchek, il primo ufficiale della nave, mentre Liam Cunningham vestirà i panni del capitano. Aisling Franciosi sarà una clandestina di nome Anna, Javier Botet sarà invece il Conte Dracula. Del cast fanno parte anche Jon Jon Briones (Ratched), Stefan Kapicic (Deadpool), Nikolai Nikolaeff, Woody Norman e Martin Furulund. Bradley Fischer, Mike Medavoy e Arnold Messer si occuperanno della produzione. Il progetto è in cantiere da diversi anni: Inizialmente il regista Neill Marshall avrebbe dovuto dirigerlo.

FONTE: Collider