Un nuovo studio della USC Annenberg Inclusion Initiative ha preso in analisi la rappresentazione di attori ispanici e latino-americani nei film di maggiore successo a Hollywood.

L’analisi integrale, che sarà diffusa il mese prossimo, ha preso in esame i 1600 film più redditizi arrivati al cinema tra il 2007 e il 2022 e ben 69.000 personaggi, valutando se i ruoli ispanici siano stati ritratti sotto una luce stereotipata o meno.

Stando allo studio, nel corso del 2022 ci sono stati soltanto 10 ruoli da protagonisti o co-protagonisti per gli attori latino-americani. Tra questi, Zoe Saldaña in Avatar: La via dell’acqua, Danny Ramirez in Top Gun: Maverick e Xochitl Gomez in Doctor Strange nel multiverso della follia.

In generale, comunque, non c’è stato un progresso significativo nella rappresentazione: nel 2022 soltanto il 6% dei personaggi parlanti era ispanico/latino-americano, un dato non dissimile dal 3% del 2007 e ben distante dalla composizione della popolazione statunitense. Stando all’ufficio del censimento degli Stati Uniti d’America, la popolazione ispanica ha toccato i 63,7 milioni nel 2012, rappresentando quindi il 19,1% della popolazione.

Dietro le quinte la situazione è ancora peggiore: i ricercatori hanno notato come dietro la macchina da presa “gli ispanici e i latino-americani continuino a essere praticamente assenti da posizioni come regia e sceneggiatura tra i film più popolari, e le donne sono quelle più colpite”.

