In una recente intervista con Comicbook per la promozione diha parlato di quello che ha definito un “enorme” contributo alla rappresentazione femminile sul grande schermo grazie a Jurassic Park.

L’attrice si è commossa a ripensare ai vecchi tempi:

In quanto giovane attrice – l’unica donna del cast – fu molto importante per il primo film andare dalla straordinaria squadra di realizzatori e usare la mia voce per richiedere avesse feroce indipendenza, che i dialoghi fossero femministi e che avesse un certo aspetto nel film. Steven Spielberg era un maestro e si mostrò incredibilmente aperto, la sua produttrice, Kathy Kennedy ,fu molto protettiva e altrettanto gli sceneggiatori.

Sentire quel tipo di sostegno e sentire la novità di poter usare la mia voce di donna fu radicale per l’epoca, devo dirlo. Sono commossa e fiera per come questa saga si sia evoluta, mi sono venute le lacrime a pensare alla me 23enne che pensava che avrebbe dovuto sudare per lottare per qualcosa. E ora, trovarmi tra Bryce e DeWanda, sentendo quel potere, è davvero commovente.