Tra i tanti ruoli per cui Laura Dern viene riconosciuta dal pubblico di tutto il mondo, uno dei più iconici è senza dubbio quello di Ellie Sattler nella saga di Jurassic Park, che ha recentemente ripreso per l’ultimo capitolo, Jurassic World: Il Dominio (LEGGI LA RECENSIONE). Tuttavia sembra che le nuove generazioni la conoscano di più per aver partecipato al videoclip del brano Bejeweled di Taylor Swift. L’attrice, ospite del Jimmy Kimmel Live, ha raccontato di quando stava visitando la fattoria biologica di un amico a Oahu, nelle Hawaii, uno dei luoghi in cui è stato girato Jurassic Park, e le è capitato di imbattersi in un tour guidato del film, con un piccolo cartello che diceva: “Benvenuti a Jurassic Park“.

In quel momento…

Stavo rientrando dalla spiaggia e dall’incontro con i nostri amici… stavamo salendo in macchina, e mi ci siamo trovati davanti a questo cartello, ed ecco che arriva un gruppo di persone. E una ragazza è corsa da me dicendo: “Oh mio Dio, oh mio Dio!”. Io ho pensato: “Voglio stare con la mia famiglia. Non facciamo un intero Jurassic Park”. Ma lei mi ha detto: “Non sei la ragazza del video di Taylor Swift?” È stato fantastico. Mi ha chiesto una foto con me perché ama Taylor Swift, nonostante ci fosse la scritta “Benvenuti a Jurassic Park” proprio dietro di noi!

Di seguito il video dell’intervista completa a Laura Dern:

Vi ricordiamo che Jurassic World: Il dominio è uscito nelle sale in tutto il mondo lo scorso giugno, superando il miliardo di dollari al box-office. Il film è ora disponibile in home video: qui tutti i dettagli. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Laura Dern sul videoclip di Taylor Swift? Lasciate un commento!

FONTE: Youtube