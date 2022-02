In occasione della sua partecipazione come super ospite durante la seconda serata del Festival di Sanremo, Laura Pausini ha annunciato la data di debutto del suo film, che arriverà su Prime Video in tutto il mondo il 7 aprile.

Non solo: la cantante nominata all’Oscar ha svelato alcune anticipazioni sulla trama della pellicola diretta da Ivan Cotroneo, spiegando che sarà una specie di “sliding doors”: cosa sarebbe successo de non avesse vinto il festival di Sanremo nel 1993? “Non faccio l’attrice,” ha spiegato la Pausini, “e nel cast ci saranno anche alcuni miei vecchi amici e famigliari, oltre ad attori protagonisti”.Il film attraverserà scorci inediti della sua vita privata e professionale: per raccontare la sua storia, Laura tornerà sui suoi passi, dall’infanzia a tutte le tappe di una straordinaria carriera e alla quotidianità, immaginando per la prima volta quello che sarebbe potuto succedere se non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star globale.

Annunciato a luglio dell’anno scorso, il film è nato da un’idea originale di Laura Pausini e da lei scritto assieme a Ivan Cotroneo e Monica Rametta, il film vede la supervisione creativa di Francesca Picozza e la fotografia di Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso). Alla produzione Endemol Shine Italy, mentre Prime Video curerà la distribuzione in streaming in 240 paesi.

