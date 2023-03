Laurence Fishburne spera che Angela Bassett vinca l’Oscar per Black Panther: Wakanda Forever

Nel corso di un’intervista con Variety per la promozione di John Wick 4, Laurence Fishburne ha parlato dei prossimi Oscar ammettendo di fare il tifo per Angela Bassett, con cui aveva recitato in Tina – What’s Love Got to Do with It, che valse ai due attori due candidature ai premi Oscar.

L’attore ha prima di tutto ammesso di aver amato Black Panther: Wakanda Forever:

Sono rimasto a bocca aperta per un paio di cose. Innanzitutto e soprattutto, è un film con cinque donne nere protagoniste, che è una cosa incredibile. E poi la presenza di Angela nei panni della regina mi ha lasciato di stucco. La sua guida in questo film è incredibile, mentre la sua generosità è stata bellissima da vedere.

Ha poi parlato delle sue speranze:

La mia speranza è che vinca e non intendo girarci attorno. Sono così emozionato per lei e ne sono davvero felice, nessuno lo merita più di lei.

Trovate tutte le informazioni sugli Oscar nella nostra sezione speciale. Angela Bassett, ricordiamo, è candidata come miglior attrice non protagonista.