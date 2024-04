Le ali della libertà, il capolavoro di Frank Darabont tratto dal racconto di Stephen King “Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank” presente nell’antologia Stagioni diverse, compie 30 anni e, nel corso di una masterclass organizzata da Turner Classic Movies, i due protagonisti Tim Robbins e Morgan Freeman hanno discusso di un noto “buco di trama” della pellicola.

Da anni c’è chi sostiene che l’espediente della fuga di Andy Dufresne avvenuta impiegando un tunnel scavato dietro ai poster che via via impiegava per occultarlo alla vista, non sia credibile. Come avrebbe fatto a incollare di nuovo alla parete il poster di Raquel Welch?

Quando la questione viene citata da Morgan Freeman, Tim Robbins spiega:

È così facile. Fissato qui. Tirato su qui. Passare sotto, entrare.

Insomma, secondo l’attore è davvero semplice: Andy che fissa solo la metà superiore del poster, poi ci striscia sotto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: Turner Classic Movies su YouTube

