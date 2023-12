Non molto tempo fa abbiamo appreso che sarà Eugene Ashe, regista di Sylvie’s Love, a dirigere il reboot per Disney+ di Le avventure di Rocketeer. Ora la star e il produttore del progetto David Oyelowo (Selma – La strada per la libertà) ha offerto qualche aggiornamento sul progetto.

Non si è sbottonato troppo l’attore, intervistato da The Wrap ha semplicemente dichiarato “Abbiamo avuto uno slancio in avanti”.

Uscito nel 1991, Le avvenuture di Rocketeer è un film Disney di supereroi ambientato durante il nazismo. Il protagonista, Cliff Secord, è un giovane pilota che un giorno trova per caso uno zainetto a razzo sperimentale che gli consente di volare. Secord si trasforma così nel supereroe The Rocketeer. Ma un ufficiale della Germania nazista è sulle tracce dello zaino…

