Durante la promozione di Napoleon, in arrivo in versione estesa su Apple Tv+ dopo lo sfruttamento cinematografico, Ridley Scott ha parlato di un altro suo film che ha potuto beneficiare di una versione allungata: Le crociate.

“È fantastico che sulle piattaforme possa arrivare la versione estesa” ha commentato il regista prima di ammettere di essersi pentito per una scelta fatta con il film del 2005.

Ho rimosso 17 minuti da Le crociate e non avrei dovuto. Non avrei dovuto rimuovere il dubbio della principessa di Gerusalemme che scopre che suo figlio ha contratto la lebbra. Era una storia parallela che occupava 17 minuti, ma per me rendeva il film più sostanzioso. Ho rimosso quella parte per far fluire meglio la storia, ma me ne pento. Quando lo riguardo, adesso, penso: “Wow, che bello. Davvero bello”.