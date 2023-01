Le iene, David Duchovny sul “no” di Quentin Tarantino al provino: “Il miglior rifiuto mai avuto in vita mia”

Durante la promozione di You People in un’intervista con Collider, David Duchovny ha parlato del suo provino per Le iene (Reservoir Dogs), il film del 1992 scritto e diretto da Quentin Tarantino.

Come raccontato dall’attore, l’audizione non andò particolarmente bene:

Feci un provino per Quentin Tarantino, e non voglio imitarlo, ma è un uomo particolarmente energico, e mi disse: “Mi piace davvero tanto quello che fai, ma non so se voglio che tu lo faccia nel mio film”. Fu il il miglior rifiuto di tutta la mia vita”.

Celebre per aver recitato in X-Files, David Duchovny apprirà in You People di Kenya Barrus in compagnia di Jonah Hill, Lauren London e Eddie Murphy.

