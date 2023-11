Gli studios iniziano a ripensare il calendario del 2024 in base ai ritardi dovuti agli scioperi, e il problema non si pone unicamente per le uscite cinematografiche, ma anche per quelle in streaming. È forse per questo motivo che la Warner Bros. starebbe valutando l’idea di cancellare l’uscita cinematografica di Le notti di Salem, riservando il lancio dell’atteso remake a un’esclusiva streaming.

A rivelare la notizia Variety, che afferma che quasi certamente la pellicola sarà una delle poche a saltare la sala e arrivare direttamente in streaming nel 2024. Si tratta di una strategia opposta a quella imposta nell’ultimo anno da David Zaslav di Warner Bros. Discovery, che aveva deciso di ristabilire le finestre cinematografiche spostando sul grande schermo anche film inizialmente previsti per Max: il caso di La casa – Il risveglio del male è emblematico, visto che ha incassato quasi 150 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il motivo per cui la Warner vorrebbe riservare l’uscita di Le notti di Salem allo streaming è la carenza di prodotti esclusivi per Max nel 2024. Tuttavia, non escluderemmo che dopo l’incredibile successo che sta avendo Five Nights at Freddy’s questa decisione non venga rivista, magari prevedendo un day-and-date al cinema e in streaming (ovviamente in accordo con le catene cinematografiche, come ha fatto la Universal).

Basato sul romanzo omonimo di Stephen King, il film diretto da Gary Dauberman (già sceneggiature dei due capitoli di IT diretti da Andy Muschietti) ha per protagonista Lewis Pullman.

Il romanzo, uscito originariamente nel 1975, era una sorta di riattualizzazione del Dracula di Bram Stoker che l’allora giovanissimo Stephen King decise di ambientare nell’immaginaria cittadina di Jerusalem’s Lot, Maine (lo stato degli USA in cui, fra l’altro, risiede lo scrittore, a Bangor, per l’esattezza). Nel libro lo scrittore Ben Mears torna, dopo anni, nella sua città natale, Jerusalem’s Lot appunto, giusto in tempo scoprire che gli abitanti della località si stanno trasformando in vampiri per colpa del diabolico Richard Straker (che verrà interpretato da Pilou Asbæk nella pellicola).

Il libro è stato già adattato nel 1979 per la miniserie TV in due parti Le notti di Salem di Tobe Hooper con protagonista David Soul (il sergente Ken ‘Hutch’ Hutchinson di Starsky & Hutch), proposta in Europa con un film da 112′ per il cinema.

Il nuovo film è stato girato in Massachusetts nel 2021 e doveva uscire nel settembre dell’anno successivo. La Warner lo ha rinviato alla primavera del 2023 citando ritardi nella post-produzione dovuti alla pandemia, ma poi lo ha tolto dal calendario, facendo temere ai fan una cancellazione come avvenuto per Batgirl.

